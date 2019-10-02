PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

На запрошення приватної особи: Том Круз відвідав Одесу

Відомий голлівудський актор та режисер Том Круз прибув до Одеси.

На запрошення приватної особи: Том Круз відвідав Одесу

Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прилетів до Одеси.

– Том Круз прибув на особистому літаку – Gulfstream IV, реєстраційний номер 808T. Відомо, що актор є сертифікованим пілотом, – сказав представник міжнародного аеропорту Одеса.

Читайте: Купити 10 жетонів та зрозуміти, що Місія нездійсненна: реакція мережі на візит Круза

Місцеві ЗМІ пишуть, що актор прибув у місто на запрошення приватної особи.

На запрошення приватної особи: Том Круз відвідав Одесу / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Том Круз відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: odessa.online

Джерело: odessa.online

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Том Круз
Том Круз, Дженніфер Лопес та ще три зірки, які відмовилися від м’яса
Том Круз в Киеве
Купити 10 жетонів та зрозуміти, що Місія нездійсненна: реакція мережі на візит Круза
том круз в киеве
Том Круз у Києві зустрівся з Зеленським
У метро Києва помітили Тома Круза
У метро Києва помітили Тома Круза
Вже продали квитки. В Одеському цирку покажуть шоу з тваринами, попри заборону
Вже продали квитки. В Одеському цирку покажуть шоу з тваринами, попри заборону
Причина масового отруєння дітей в Одесі – сальмонельоз
Причина масового отруєння дітей в Одесі – сальмонельоз
Погрожував ножем: в Одесі чоловік взяв у полон вагітну жінку та її подругу
Погрожував ножем: в Одесі чоловік взяв у полон вагітну жінку та її подругу
В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber
В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка