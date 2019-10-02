Відомий голлівудський актор та режисер Том Круз прибув до Одеси.
Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прилетів до Одеси.
– Том Круз прибув на особистому літаку – Gulfstream IV, реєстраційний номер 808T. Відомо, що актор є сертифікованим пілотом, – сказав представник міжнародного аеропорту Одеса.
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Місцеві ЗМІ пишуть, що актор прибув у місто на запрошення приватної особи.
На запрошення приватної особи: Том Круз відвідав Одесу / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що Том Круз відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: odessa.online
Джерело: odessa.online
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