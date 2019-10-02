Відомий чеський співак Карел Готт помер у 80 років після кількох років боротьби з раком. Факти ICTV зібрали найвідоміші пісні короля поп-музики.

Карела Готта називали чеським солов’єм та золотим голосом Чехії. На його рахунку – 150 альбомів, 180 синглів та більше 2 тис. пісень.

Він співав багатьма мовами, зокрема і російською, тому його добре знають й на пострадянскому просторі.

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Чого вартий один лише чесько-німецький фільм Три горішки для Попелюшки, пісні для якого виконав Готт. На ньому виросло не одне покоління. Хто чув – ніколи не забуде.

Ми пропонуємо послухати цю та інші пісні Карела Готта.

Карел Готт – пісня з кінофільму Три горішки для Попелюшки

Карел Готт – пісня до мультсеріалу Бджілка Майя

Карел Готт – Пустеля (Poušť)

Карел Готт – Lady Karneval

Карел Готт – Stokrát chválím čas

Карел Готт – Zůstanu svůj

Карел Готт – Lásko má

Нагадаємо, чеський співак Карел Готт помер 2 жовтня в своєму будинку в Празі після тривалої хвороби.

Фото: Karel Gott