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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Помер чеський співак Карел Готт

Помер чеський співак Карел Готт. Йому був 81 рік.

Помер чеський співак Карел Готт

На 81 році життя помер чеський співак Карел Готт. Музикант помер 1 жовтня у своєму будинку у Празі після тривалої хвороби.

Сумну новину повідомила його дружина.

У 2015 році у нього було діагностовано онкологічне захворювання.

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Довідка. Карела Готта вважають королем чеської поп-музики. За свою кар’єру він випустив понад 100 альбомів і отримав десятки музичних нагород.

Факти ICTV пропонують послухати прекрасний голос співака.

До речі, грузинський композитор Гія Канчелі помер на 84 році життя.

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