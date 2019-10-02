Помер чеський співак Карел Готт. Йому був 81 рік.
На 81 році життя помер чеський співак Карел Готт. Музикант помер 1 жовтня у своєму будинку у Празі після тривалої хвороби.
Сумну новину повідомила його дружина.
У 2015 році у нього було діагностовано онкологічне захворювання.
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Довідка. Карела Готта вважають королем чеської поп-музики. За свою кар’єру він випустив понад 100 альбомів і отримав десятки музичних нагород.
Факти ICTV пропонують послухати прекрасний голос співака.
До речі, грузинський композитор Гія Канчелі помер на 84 році життя.
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