Помер чеський співак Карел Готт. Йому був 81 рік.

На 81 році життя помер чеський співак Карел Готт. Музикант помер 1 жовтня у своєму будинку у Празі після тривалої хвороби.

Сумну новину повідомила його дружина.

У 2015 році у нього було діагностовано онкологічне захворювання.

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Довідка. Карела Готта вважають королем чеської поп-музики. За свою кар’єру він випустив понад 100 альбомів і отримав десятки музичних нагород.

Факти ICTV пропонують послухати прекрасний голос співака.

До речі, грузинський композитор Гія Канчелі помер на 84 році життя.