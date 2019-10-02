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Том Круз прилетів до Львова

Голлівудський актор Том Круз прилетів до Львова.

Том Круз прилетів до Львова

Голлівудський актор Том Круз схоже вирішив зробити тур по Україні. Після візиту до Києва і Одеси, Том Круз прилетів до Львова.

Там він зустрівся з мером міста Андрієм Садовим.

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– Том Круз у Львові, отже буде кіно.

P.S. Львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон, – написав мер Львова.

Також він опублікував фото зі знаменитістю.

Том Круз у свою чергу залишив відгук у книзі почесних гостей:

– Дякую, що запросили у ваше гарне місто. Львів – гарне місто і тут хороші люди і Україна хороша країна. Я вас кохаю.

Нагадаємо, що ввечері 30 вересня Том Круз прилетів до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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