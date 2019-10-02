Голлівудський актор Том Круз прилетів до Львова.

Голлівудський актор Том Круз схоже вирішив зробити тур по Україні. Після візиту до Києва і Одеси, Том Круз прилетів до Львова.

Там він зустрівся з мером міста Андрієм Садовим.

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– Том Круз у Львові, отже буде кіно. P.S. Львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон, – написав мер Львова.

Також він опублікував фото зі знаменитістю.

Том Круз у свою чергу залишив відгук у книзі почесних гостей:

– Дякую, що запросили у ваше гарне місто. Львів – гарне місто і тут хороші люди і Україна хороша країна. Я вас кохаю.

Нагадаємо, що ввечері 30 вересня Том Круз прилетів до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.