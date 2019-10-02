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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Відтягували охоронці: пранкер Седюк напав на Джастіна Тімберлейка

У Парижі на відомого співака Джастіна Тімберлейка напав пранкер Віталій Седюк і спробував збити зірку з ніг.

Джастін Тімберлейк

Напад на співака Джастіна Тімберлейка відбувся, коли він прибув на показ Louis Vuitton у Парижі.

Пранкеру Віталію Седюку вдалося пробратися крізь натовп, схопити співака за ногу і спробувати збити його з ніг, коли він вийшов з авто з дружиною.

Охоронці відразу кинулися до пранкера і відтягли його від Тімберлейка. У результаті події зірка не постраждала.

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Після події співак і його дружина пішли на показ Louis Vuitton.

До слова, Віталій Седюк також відомий тим, що під час Євробачення 2017 виліз на сцену і зняв з себе штани.

Відео: Other viewnews

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