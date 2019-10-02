У Парижі на відомого співака Джастіна Тімберлейка напав пранкер Віталій Седюк і спробував збити зірку з ніг.
Напад на співака Джастіна Тімберлейка відбувся, коли він прибув на показ Louis Vuitton у Парижі.
Пранкеру Віталію Седюку вдалося пробратися крізь натовп, схопити співака за ногу і спробувати збити його з ніг, коли він вийшов з авто з дружиною.
Охоронці відразу кинулися до пранкера і відтягли його від Тімберлейка. У результаті події зірка не постраждала.
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Після події співак і його дружина пішли на показ Louis Vuitton.
До слова, Віталій Седюк також відомий тим, що під час Євробачення 2017 виліз на сцену і зняв з себе штани.
Відео: Other viewnews
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