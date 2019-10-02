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Жан Рено в Карпатах: з’явився трейлер фільму Холодна кров

Оприлюднено трейлер стрічки Холодна кров з Жаном Рено, яку знімали в українських Карпатах.

Жан Рено в Карпатах: з’явився трейлер фільму Холодна кров

Українсько-франко-бельгійський екшн-трилер Холодна кров вийде в український прокат 17 жовтня.

Зйомки фільму відбувалися в українських Карпатах, а також у США та Канаді.

Стрічка розповідає про серійного вбивцю, який влаштував собі спокійну старість у будиночку на березі мальовничого гірського озера, де він живе на самоті.

Та одного разу поряд з його помешканням трапляється нещасний випадок – дівчина розбивається. І кілер вперше рятує чиєсь життя.

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– Природа Карпат – просто прекрасна! Усі українці, з якими ми спілкувались під час зйомок, дуже тепло до нас ставилися, і я справді почувався щасливим.

Я сподіваюся, що ми зможемо знайти тут ще якісь нові проекти, адже країна та люди надзвичайно відкриті,  – поділився враженнями від зйомок у стрічці Жан Рено.

Режисер і сценарист Фредерік Петіжан схвально відгукнувся про українських кінопрофесіоналів.

У фільмі знялись Жан Рено, Сара Лінд, Девід Гясі, Ігор Цишкевич, Джо Андерсон.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали найочікуваніші кінопрем’єри жовтня в одному матеріалі.

Джерело: Держкіно

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