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Інтерв’ю не буде. Заворотнюк не з’явиться на телешоу

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка зараз проходить лікування у кліниці, не буде найближчим часом давати інтерв’ю російським ЗМІ.

анастасія заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, яка перебуває у лікарні, у найближчому майбутньому не з’явиться на телешоу.

Про це заявив її концертний директор Стас Христов.

Раніше він заявляв, що до початку жовтня актриса дасть коментар журналістам і спростує всі чутки навколо своєї хвороби.

– Я місяць тому давав цю інформацію, це стара інформація, – повідомив він.

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Також він додав, що  йому заборонили давати коментарі і обговорювати здоров’я Анастасії Заворотнюк.

Нагадаємо, що навколо стану Заворотнюк багато чуток, а родичі актриси відмовляються надавати будь-яку інформацію з цього приводу. Однак мовчання тільки розпалює інтерес, тож персоналу лікарні щодня надходять пропозиції від росЗМІ. Вони просять сфотографувати актрису.

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