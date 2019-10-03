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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У Криму виступаю, бо платять – Гуф

Репер Гуф під час інтерв’ю розповів про кліп Тіматі Москва і те, що виступає в Криму виключно заради грошей.

Гуф

На шоу Обережно, Собчак репер Гуф розповів, що дає концерти в анексованому Криму, тому що йому платять за це гроші.

Його абсолютно не цікавить, хто оплачує концерт, навіть якби це був Адольф Гітлер.

– Гітлера же немає зараз. Якби він заплатив, я б виступив, – сказав Гуф.

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Репер також заявив, що досі не розуміє, чому на нього і Тіматі вилилося стільки бруду після виходу кліпу Москва, в якому були слова не хожу на митинги, не втираю дичь.

– Я думав, що це черговий проект з Тіматі, як пісня Покоління… Я, правда, навіть не знаю, чи отримав він щось з цього і чи було якесь держзамовлення. Він мені потім сказав, що де треба, це вже оцінили, – пояснив Гуф.

Нагадаємо, репер Тіматі видалив кліп на пісню Москва після того, як він отримав 1 млн дізлайків.

Джерело: Ксения Собчак

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