У мережі з’явилося архівне відео зі зйомок фільму Гаррі Поттер і філософський камінь.
Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера, поділився в Instagram архівним відео зі зйомок першої частини Філософський камінь.
На кадрах Том Фелтон грає з актрисою Еммою Уотсон, яка виконала роль Герміони Грейнджер, у дитячу гру. Її суть – встигнути вдарити супротивника по руках до того, як він прибере долоні. Деніел Редкліфф, який був володарем головної ролі, стежить за цим процесом.
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Користувачів розчулило це відео.
– Хлопці, ви були такими милими.
– Це так мило.
– Це точно змусило мене посміхнутися.
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До речі, актор Маколей Калкін показав, що вийшло би, якщо Сам удома знімали зараз.