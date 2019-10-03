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У мережі з’явилося архівне відео зі зйомок Гаррі Поттера

У мережі з’явилося архівне відео зі зйомок фільму Гаррі Поттер і філософський камінь.

У мережі з’явилося архівне відео зі зйомок Гаррі Поттера

Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера, поділився в Instagram архівним відео зі зйомок першої частини Філософський камінь.

На кадрах Том Фелтон грає з актрисою Еммою Уотсон, яка виконала роль Герміони Грейнджер, у дитячу гру. Її суть – встигнути вдарити супротивника по руках до того, як він прибере долоні. Деніел Редкліфф, який був володарем головної ролі, стежить за цим процесом.

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Користувачів розчулило це відео.

– Хлопці, ви були такими милими.

– Це так мило.

– Це точно змусило мене посміхнутися.

 

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Champion #Slytherin

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

До речі, актор Маколей Калкін показав, що вийшло би, якщо Сам удома знімали зараз.

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