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Вовчиці – не вівці: у Сумах намагалися зірвати концерт Винника

У Сумах активісти намагалися зірвати концерт українського співака Олега Винника.

Вовчиці – не вівці: у Сумах намагалися зірвати концерт Винника

3 жовтня концерт Олега Винника в Сумах намагалися зірвати активісти радикальних партій.

Вони влаштували акції протесту навпроти манежу Сумського державного університету.

Читайте: Я громадянин України, і Крим мій – Винник

Активісти прийшли з віниками і плакатами, на яких було написано Крим – це Україна, Вовчиці – не вівці і Тай-Тай. Патріотизму дай.

– Асоціації розумієте? Винник – це віники, які покроково здають Україну, поетапно, потихеньку. Це для того воювали і захищали Україну? Для того, щоб такі як Винник підтримували російський мир і на питання Чий Крим? відповідали Ммм…? – сказав голова Спілки АТО Граніт Вадим Чернявський.

Концерт був заплановий на 19.00 і розпочався без затримок, попри акції.

Пізніше виступ перервали  на півгодини через повідомлення про мінування.

Вовчиці – не вівці: у Сумах намагалися зірвати концерт Винника / 2 фотографии

Нагадаємо, Олег Винник опинився у центрі скандалу після виходу ролика Всем мир. Згодом ім’я артиста з’явилося в базі Миротворець.

Джерело: UA: СУМИ

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