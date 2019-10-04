Скільки українські артисти заробили на парламентських виборах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Українські артисти традиційно масово виступали за політиків і партії під час парламентської кампанії 2019 року.

Співак Павло Зібров кілька разів виступав на підтримку кандидата-мажоритарника Анатолія Гунька з 209-го округу (Чернігівська область).

Загалом Зібров одержав із виборчого фонду Гунька 30 тис. грн.

Кандидат Артем Вітко зі 149-го округу на Полтавщині улаштував концерт Ольги Полякової за 42800 грн.

Висуванець Слуги народу Олексій Кузнєцов з округу №106 на Луганщині запрошував до виборців Тіну Кароль та Олега Скрипку.

Кароль одержала за концерт 138 тис. грн, а Олег Скрипка – 55 тис. грн.

Кандидат від Слуги народу у 107 окрузі Олександр Сорокін теж заплатив Кароль таку суму, але так і не став депутатом.

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Проте у фінзвіті політик зазначив лише 100 тисяч, які витратив на організацію концертів.

Концерт Віктора Павліка коштує понад 150 тис. грн.

Не менш активним був і кандидат Антон Яценко, якого на виборах укотре обрали нардепом.

На користь Яценка співали Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, Дзідзьо, гурти НеАнгели, Тінь сонця, Debosh та Selfy.

У звіті виборчого фонду кандидата зазначено, що на організацію цих заходів він витратив загалом 5,3 млн грн.

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