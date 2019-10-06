5 жовтня стало відомо про смерть Марини Кукліної. Факти ICTV зібрали найважливіше з біографії відомої української актриси.

Марина Кукліна народилася 12 червня 1986 року.

У Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого вона поступила в 2003 році, а закінчила його в 2007 році.

Після цього почалася кар’єра Кукліної в театрі. У тому ж році молода актриса почала працювати в Київському театрі на Липках.

Одними з її найвідоміших ролей вважаються Полліанна в п’єсі Полліанна і Вірджинія в п’єсі Привид замку Кентервіль.

З 2009 року Кукліна почала зніматися в різноманітних фільмах і серіалах, серед яких Пес, Анна Герман і багато інших.

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За час своєї кар’єри їй вдалося зіграти 49 ролей в кіно і телесеріалах.

Першу головну роль Кукліна зіграла у 2017 році в мелодрамі Кафе на Садовій. Незадовго до смерті вона також зіграла ролі у багатосерійних фільмах Інша і Хованки.

Рідні та близькі актриси описують її як добру і світлу людину, яка дарувала оточуючим посмішки.

У 2008 році Кукліна вийшла заміж. Її обранцем став український режисер Андрій Май.

Після весілля вона носила подвійне прізвище Кукліна-Май. У пари є син.

До слова, у віці 84 років після тривалої хвороби помер грузинський композитор Гія Канчелі.

Фото: Dina Kutsa