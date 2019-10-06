Помер британський музикант і співзасновник гурту Cream Джинджер Бейкер. Факти ICTV розповідають про його біографію та публікують найвідоміші хіти у складі різних колективів.

У Лондоні помер Джинджер Бейкер. Він був співзасновником гурту Cream і одним з найвпливовіших барабанщиків рок-музики.

Біографія Джинджера Бейкера

Джинджер Бейкер народився 19 серпня 1939 року в Лондоні.

Першим інструментом Бейкер була труба, а після барабани. Він грав у джазових ансамблях Еріка Вилка і Террі Лайтфута, потім в 1962 році в Blues Incorporated.

У лютому 1963 року створив Graham Bond Trio, де працював більше трьох років.

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У 1966 році разом з Еріком Клептоном і Джеком Брюсом створив Cream. Після розпаду гурту в 1968 році він грав з Клептоном в Blind Faith.

Пізніше Бейкер заснував джаз-роковий супергурт Ginger Baker’s Air Force. На початку 1970-х Бейкер грав з Фелой Куті — нігерійським музикантом-мультиінструменталістом, правозахисником і одним з піонерів афробіту.

В кінці 1970-х Бейкер записувався і виступав з гуртом Hawkwind – одним з перших, що грав спейс-рок.

Специфікою ударних Бейкера була яскравість, насиченість і видовищність гри. Особливий шарм його подачі надавало те, що музикант сформувався як джазовий барабанщик і, до слова, він часто просив зараховувати його саме до цієї категорії.

Бейкер вважається першим рок-музикантом, який використав два басових барабана замість одного.

Найкращі хіти Джинджера Бейкера

Cream

Blind Faith – Sea of Joy

Ginger Baker’s Airforce

Fela Kuti – Live With Ginger Baker

Hawkwind – Brainstorm Ginger Baker Drum Solo

Нагадаємо, Джинджер Бейкер помер 6 жовтня у віці 80 років. Причина смерті не повідомляється.

Фото: Ginger Baker