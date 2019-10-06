Помер барабанщик легендарної групи Cream Джинджер Бейкер.

Барабанщик і співзасновник групи Cream Джинджер Бейкер помер у віці 80 років.

В кінці вересня музикант був госпіталізований в критичному стані. Причина смерті не повідомляється.

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– Нам дуже сумно говорити, що сьогодні вранці Джинджер мирно помер в лікарні. Дякуємо всім за добрі слова в останні тижні, – йдеться в повідомленні на сторінці Бейкера в Twitter.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks. — Ginger Baker (@GingerBDrums) 6 октября 2019 г.

Нагадаємо, Бейкер заснував Cream в 1966 році з Еріком Клептоном і басистом Джеком Брюсом. Тріо випустило чотири альбоми.

У 2016 році музиканта зайняв третє місце в списку 100 найвеличніших барабанщиків всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Фото: wikipedia.org