Помер барабанщик легендарної групи Cream Джинджер Бейкер.
Барабанщик і співзасновник групи Cream Джинджер Бейкер помер у віці 80 років.
В кінці вересня музикант був госпіталізований в критичному стані. Причина смерті не повідомляється.
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– Нам дуже сумно говорити, що сьогодні вранці Джинджер мирно помер в лікарні. Дякуємо всім за добрі слова в останні тижні, – йдеться в повідомленні на сторінці Бейкера в Twitter.
We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.
— Ginger Baker (@GingerBDrums) 6 октября 2019 г.
Нагадаємо, Бейкер заснував Cream в 1966 році з Еріком Клептоном і басистом Джеком Брюсом. Тріо випустило чотири альбоми.
У 2016 році музиканта зайняв третє місце в списку 100 найвеличніших барабанщиків всіх часів за версією журналу Rolling Stone.
Фото: wikipedia.org