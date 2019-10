Барабанщик і співзасновник групи Cream Джинджер Бейкер помер у віці 80 років.

В кінці вересня музикант був госпіталізований в критичному стані. Причина смерті не повідомляється.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.

— Ginger Baker (@GingerBDrums) 6 октября 2019 г.