5 жовтня у віці 33 років померла українська актриса Марина Кукліна-Май.
Марина Кукліна-Май померла 5 жовтня. Відомій українській актрисі театру і кіно було 33 роки.
Причина смерті Кукліної наразі не повідомляється.
Однак відомо, що навесні колеги і друзі актриси просили надати їй допомогу.
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Актриса Римма Зюбіна розповіла про те, що пам’ятає Марину, як людину, яка дарувала усім радість, вчила прощати, боротися, терпіти і жити.
– Це очі Марини, відкриті всьому світу, ця незабутня посмішка і веселий сміх… Світла пам’ять тобі, світла дівчинка, – написала Зюбіна.
До слова, у віці 84 років помер грузинський композитор Гія Канчелі.
Джерело: Римма Зюбіна
Фото: Дмитро Томашпольський
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