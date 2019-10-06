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Померла відома українська актриса Марина Кукліна

5 жовтня у віці 33 років померла українська актриса Марина Кукліна-Май.

Марина Кукліна

Марина Кукліна-Май померла 5 жовтня. Відомій українській актрисі театру і кіно було 33 роки.

Причина смерті Кукліної наразі не повідомляється.

Однак відомо, що навесні колеги і друзі актриси просили надати їй допомогу.

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Актриса Римма Зюбіна розповіла про те, що пам’ятає Марину, як людину, яка дарувала усім радість, вчила прощати, боротися, терпіти і жити.

– Це очі Марини, відкриті всьому світу, ця незабутня посмішка і веселий сміх… Світла пам’ять тобі, світла дівчинка, – написала Зюбіна.

До слова, у віці 84 років помер грузинський композитор Гія Канчелі.

Джерело: Римма Зюбіна

Фото: Дмитро Томашпольський

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