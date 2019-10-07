Кінострічка Джокер з Хоакіном Феніксом у головній ролі встановила рекорд жовтня за касовими зборами у перший тиждень прокату в США.
У перший тиждень прокату фільм Джокер встановив жовтневий рекорд за касовими зборами у США.
Стрічка зібрала $93,5 млн в перший тиждень прокату, встановивши рекорд серед премʼєр фільмів, які виходили в жовтні.
Попереднє досягнення належало фільму Веном, який заробив $80 млн у премʼєрний вікенд.
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У міжнародному прокаті Джокер також займає перші позиції, заробивши за вихідні $140,5 млн.
Cтрічку показали в 22,5 тисячах кінотеатрів в 73 країнах світу.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували рецензію на фільм Джокер.
Джерело: Variety
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