Кінострічка Джокер з Хоакіном Феніксом у головній ролі встановила рекорд жовтня за касовими зборами у перший тиждень прокату в США.

У перший тиждень прокату фільм Джокер встановив жовтневий рекорд за касовими зборами у США.

Стрічка зібрала $93,5 млн в перший тиждень прокату, встановивши рекорд серед премʼєр фільмів, які виходили в жовтні.

Попереднє досягнення належало фільму Веном, який заробив $80 млн у премʼєрний вікенд.

Читайте: Джокер, Термінатор, Чаклунка – які прем’єри жовтня 2019 розважатимуть нас у кіно

У міжнародному прокаті Джокер також займає перші позиції, заробивши за вихідні $140,5 млн.

Cтрічку показали в 22,5 тисячах кінотеатрів в 73 країнах світу.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували рецензію на фільм Джокер.

Джерело: Variety