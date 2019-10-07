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Кіновсесвіт Матриці отримає дві нові стрічки – сценарист

Студія Warner Bros. одночасно працює відразу над двома фільмами з кіновсесвіту Матриці.

Матриця

Зараз ведеться робота над двома фільмами з кіновсесвіту Матриці і жоден з них не буде перезапуском серії.

Сценарист Зак Пенн заявив, що одна зі стрічок буде приквелом, а друга – продовженням трилогії.

Режисером сиквела виступає Лана Вачовскі.

Читайте: Гай Річі повернувся! Трейлер кримінальній комедії Джентльмени з Макконахі

– Люди продовжують питати, тому пояснюю: Warner Bros. працює відразу над двома Матрицями. Я написав сценарій для тієї, де події розгортаються раніше, ніж в інших фільмах, – розповів Пенн.

До слова, фільм Джокер встановив жовтневий рекорд за касовими зборами в США у перший тиждень прокату.

Джерело: Зак Пенн

Фото: Dreamstime

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