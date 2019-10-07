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Відсутність новин і чутки про смерть: що з Анастасією Заворотнюк

З 13 вересня ім’я Анастасії Заворотнюк з’являється у всіх виданнях і телеекранах. У цей день в мережі з’явилася інформація про страшну хворобу актриси, а в останні дні ЗМІ заговорили про смерть Заворотнюк.

анастасия заворотнюк последние новости

Новина про смерть Анастасії Заворотнюк сколихнула всі соцмережі, але ненадовго. Її спростував директор актриси.

Офіційних заяв про стан здоров’я Заворотнюк сім’я не робить, чим підігріває інтерес і дає можливість різним виданням плодити безліч чуток.

Причиною, за якою ЗМІ опублікували новину про смерть Заворотнюк, стала повна відсутність інформації про стан актриси. Її соцмережі давно мовчать, а Instagram дочки Анни Заворотнюк “ожив” лише декілька днів тому. Дівчина почала регулярно публікувати знімки з різних фотосесій. Багато хто сприйняв це як позитивний сигнал.

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Найвідоміші ролі Анастасії Заворотнюк

Широку популярність актрисі принесла роль няні Віки в серіалі Моя прекрасна няня.

Крім цього, актриса зіграла роль в бойовику Код апокаліпсису і мелодрамі Наречений за оголошенням.

Також Заворотнюк знялася в успішному детективному серіалі Жінки на межі, який є адаптацією культового аргентинського телесеріалу Жінки-вбивці.

Нагадаємо, у Заворотнюк діагностували рак мозку. Про страшну хворобу актриса і її чоловік Петро Чернишов дізналися після народження дочки. Дівчинка з’явилася на світ у березні.

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