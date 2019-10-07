Сім’я і близькі друзі Анастасії Заворотнюк, після інформації про смерть актриси звернулися з проханням припинити всілякі спекуляції про її здоров’я.

Анастасія Заворотнюк та її оточення просять припинити спекуляції навколо здоров’я телезірки і закликають людей вірити тільки інформації, яка з’являється в офіційних ЗМІ.

– Ми просимо поважати рішення актриси та її сім’ї, – додав директор Заворотнюк.

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Раніше в пресі з’явився скріншот листування, в якому повідомлялося про смерть Заворотнюк. Директор зірки Марина Потапова спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, що навколо стану Заворотнюк багато чуток, а родичі актриси відмовляються надавати будь-яку інформацію з цього приводу.

Однак мовчання тільки розпалює інтерес, тож персоналу лікарні щодня надходять пропозиції від росЗМІ. Вони просять сфотографувати актрису.