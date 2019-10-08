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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Демі Мур назвала ім’я свого ґвалтівника

Голлівудська актриса Демі Мур розкрила ім’я чоловіка, який її зґвалтував у 15 років.

Демі Мур назвала ім’я свого ґвалтівника

Демі Мур назвала ім’я чоловіка, який над нею поглумився, коли їй було 15 років.

Ґвалтівником виявився впливовий бізнесмен, власник популярного нічного клубу La Cage Aux Folles у Лос-Анджелесі Василь Думас. У світській тусовці його знали як Вал Дюма.

Коли він познайомився з мамою Мур Вірджинією Кінг йому було 48 років. Чоловіку сподобалася юна Демі, і він почав переслідувати її. Одного разу він потрапив до кімнати Мур і зґвалтував її. Ключі від квартири дала Думасу Вірджинія – вона продала йому побачення з донькою за $500.

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Журналісти розпитали бізнес-партнера Думаса про цю ситуацію, однак чоловік відповів, що вони не спілкувалися на особисті теми. Тому він не знає, чи правда це.

Виявилося, що Думас помер у 1997 році у віці 68 років.

Нагадаємо, у біографічній книзі Навиворіт Демі Мур поділилася з прихильниками багатьма одкровеннями зі свого життя. Факти ICTV зібрали топ-5 спогадів.

Джерело: Mirror

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