Голлівудська актриса Демі Мур розкрила ім’я чоловіка, який її зґвалтував у 15 років.

Демі Мур назвала ім’я чоловіка, який над нею поглумився, коли їй було 15 років.

Ґвалтівником виявився впливовий бізнесмен, власник популярного нічного клубу La Cage Aux Folles у Лос-Анджелесі Василь Думас. У світській тусовці його знали як Вал Дюма.

Коли він познайомився з мамою Мур Вірджинією Кінг йому було 48 років. Чоловіку сподобалася юна Демі, і він почав переслідувати її. Одного разу він потрапив до кімнати Мур і зґвалтував її. Ключі від квартири дала Думасу Вірджинія – вона продала йому побачення з донькою за $500.

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Журналісти розпитали бізнес-партнера Думаса про цю ситуацію, однак чоловік відповів, що вони не спілкувалися на особисті теми. Тому він не знає, чи правда це.

Виявилося, що Думас помер у 1997 році у віці 68 років.

Нагадаємо, у біографічній книзі Навиворіт Демі Мур поділилася з прихильниками багатьма одкровеннями зі свого життя. Факти ICTV зібрали топ-5 спогадів.