Одним з янголів Victoria’s Secret вперше стала plus-size модель. Її звуть Алі Тейт Катлер.
Рlus-size модель Алі Тейт Катлер рекламуватиме білизну модного бренду Victoria’s Secret та Bluebella. Дівчина носить американський 14 розмір одягу, що відповідає міжнародному М-L.
В інтерв’ю для видання ЕОnline! Алі розповіла, що саме цей розмір одягу носять більшість жінок у світі. Тож вона хоче довести усім, що жінки можуть бути прекрасними з будь-якими формами тіла.
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– Тепер на подіумі будуть представлені різноманітні форми, розміри, зріст, кольори та етнічні приналежності, і це приводить до більш зрозумілого значення того, що означає бути моделлю,– каже Алі Тейт Катлер.
Речі з колаборації VS x Bluebella вже можна купити на сайті Victoria’s Secret. З 11 жовтня вони з’являться в обраних офлайн-магазинах марки.
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At the launch today for @victoriassecret and @bluebella at their flagship store in NYC. I believe I’m the first size 14 on @victoriassecret? Regardless I’m pretty stoked to work with a brand I idolized when I was a teen. Great step in the right direction for bodies. Available online @victoriassecret and at select stores across the country and UK.
До речі, нещодавно Victoria’s Secret вперше стала співпрацювати з моделлю трансгендером.
Фото: ali_tate_cutler