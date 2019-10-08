Одним з янголів Victoria’s Secret вперше стала plus-size модель. Її звуть Алі Тейт Катлер.

Рlus-size модель Алі Тейт Катлер рекламуватиме білизну модного бренду Victoria’s Secret та Bluebella. Дівчина носить американський 14 розмір одягу, що відповідає міжнародному М-L.

В інтерв’ю для видання ЕОnline! Алі розповіла, що саме цей розмір одягу носять більшість жінок у світі. Тож вона хоче довести усім, що жінки можуть бути прекрасними з будь-якими формами тіла.

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– Тепер на подіумі будуть представлені різноманітні форми, розміри, зріст, кольори та етнічні приналежності, і це приводить до більш зрозумілого значення того, що означає бути моделлю,– каже Алі Тейт Катлер.

Речі з колаборації VS x Bluebella вже можна купити на сайті Victoria’s Secret. З 11 жовтня вони з’являться в обраних офлайн-магазинах марки.

До речі, нещодавно Victoria’s Secret вперше стала співпрацювати з моделлю трансгендером.

Фото: ali_tate_cutler