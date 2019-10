Українка Ксенія Симонова показала чудовий номер з пісочною анімацією в популярному британському шоу Britain’s Got Talent: the Champions і посіла третє місце.

У фіналі британського шоу Britain’s Got Talent: the Champions виступила українка Ксенія Симонова, яка показала номер з пісочною анімацією під назвою Always in our hearts (Завжди в наших серцях).

Під час виступу українка показала кілька сцен з життя принцеси Діани.

Вона посіла третє місце в фіналі шоу.

Читайте: Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс

Під час виступу один із суддів заявив, що Симонова – справжній геній, а після його закінчення українці аплодували стоячи.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Ксенія Симонова також посіла третє місце на шоу America’s Got Talent: Champions.

Відео: Britain’s Got Talent