Актрису Анастасію Заворотнюк виписали з московської клініки.

Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні Європейський медичний центр кілька днів тому.

Сім’я актриси закрила обслуговування з обов’язкового медичного страхування і завершила лікувальні заходи в стаціонарі. Артистка продовжить лікування в іншому місці.

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Заворотнюк, як і раніше, знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, у вересні у Заворотнюк діагностували рак мозку. Про хворобу актриса дізналася після народження дочки у березні.

Джерело: Mash