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Зомбі-копія Анджеліни Джолі або фейк? Хто така Сахар Табар

Хто така Сахар Табар, за що дівчину заарештували і чому її називають зомбі-копією Анджеліни Джолі – на Фактах ICTV.

Зомбі-копія Анджеліни Джолі або фейк? Хто така Сахар Табар

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Сахар Табар заарештували. Хто вона така і до чого тут Анджеліна Джолі – далі у матеріалі.

Хто така Сахар Табар

19-річна Сахар Табар народилася у 1998 році. Її рідне місто – Тегеран, Іран. Вона досить популярна в Instagram. Кількість підписантів доходить до 362 тис. На її сторінці у соцмережі було опубліковано 34 повідомлення.

Дівчина зробила більше 50 пластичних операцій, щоб бути схожою на голлівудську актрису Анджеліну Джолі. На це вона витратила $100 тис.

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До чого тут Анджеліна Джолі

Дівчина є фанаткою Анджеліни Джолі. Саме за допомогою пластики Сахар Табар намагалася стати копією свого кумира, але перетворилася на зомбі. Більшість її так званих прихильників називають дівчину трупом і моторошною істотою.

Сахар Табар до і після пластики.

Однак ніхто не знає, як виглядає дівчина насправді, адже на знімках всі бачать лише жахливі образи, створені за допомогою звичайного фотошопа і професійного макіяжу.

Сахар Табар цілком собі виглядає здоровою і не такою жахливою ​​як це собі уявляє більшість.

Сахар Табар на самом деле

Сахар Табар насправді.

За що заарештували Сахар Табар

Сахар Табар заарештували в Ірані за богохульство, підбурювання молоді до насильства і корупції.

Її аккаунт в Instagram був заблокований.

До речі, британська модель Хлоя Хан після невдалої ринопластики залишилася без кісток у носі.

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