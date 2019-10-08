Хто така Сахар Табар, за що дівчину заарештували і чому її називають зомбі-копією Анджеліни Джолі – на Фактах ICTV.
Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Сахар Табар заарештували. Хто вона така і до чого тут Анджеліна Джолі – далі у матеріалі.
Хто така Сахар Табар
19-річна Сахар Табар народилася у 1998 році. Її рідне місто – Тегеран, Іран. Вона досить популярна в Instagram. Кількість підписантів доходить до 362 тис. На її сторінці у соцмережі було опубліковано 34 повідомлення.
Дівчина зробила більше 50 пластичних операцій, щоб бути схожою на голлівудську актрису Анджеліну Джолі. На це вона витратила $100 тис.
Читайте: “Бразильська Кім Кардашян” оголилася, щоб показати усі дива пластики
До чого тут Анджеліна Джолі
Дівчина є фанаткою Анджеліни Джолі. Саме за допомогою пластики Сахар Табар намагалася стати копією свого кумира, але перетворилася на зомбі. Більшість її так званих прихильників називають дівчину трупом і моторошною істотою.
Сахар Табар до і після пластики.
Однак ніхто не знає, як виглядає дівчина насправді, адже на знімках всі бачать лише жахливі образи, створені за допомогою звичайного фотошопа і професійного макіяжу.
Сахар Табар цілком собі виглядає здоровою і не такою жахливою як це собі уявляє більшість.
Сахар Табар насправді.
За що заарештували Сахар Табар
Сахар Табар заарештували в Ірані за богохульство, підбурювання молоді до насильства і корупції.
Її аккаунт в Instagram був заблокований.
До речі, британська модель Хлоя Хан після невдалої ринопластики залишилася без кісток у носі.