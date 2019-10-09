Співачка Майлі Сайрус потрапила до лікарні з тонзилітом.
Майлі Сайрус госпіталізували з тонзилітом. До неї у лікарню з трояндами і гітарою приїхав її новий бойфренд Коді Сімпсон. Таким чином, співачка офіційно підтвердила чутки про роман, назвавши ім’я кавалера.
Сімпсон написав для дівчини пісню і виконав її прямо у палаті.
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– Мені раптово стало набагато краще. Цей милий хлопець приїхав до мене в госпіталь і заспівав кращу пісню, яку написав спеціально для мене. Приїхав з трояндами і з гітарою у руці, – підписала фотографію з коханим Сайрус.
Майлі Сайрус потрапила до лікарні і показала нового бойфренда / 2 фотографии
До речі, Майлі Сайрус після розриву з Ліамом Хемсфортом шокувала витівкою зі своєю новою пасією в одному з нічних барів Лос-Анджелеса. Вона ледь не зайнялася сексом зі своєю дівчиною у барі.
Джерело: mileycyrus
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