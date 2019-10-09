Актрису Анастасію Заворотнюк перевели у реабілітаційну клініку.

Анастасію Заворотнюк перевели у реабілітаційний медичний центр. Там відновлюють тяжкохворих пацієнтів.

Через захворювання у актриси розвинувся парез правої частини тіла, у неї паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися.

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Для відновлення їй організовують заняття у залі ерготерапії і влаштовують спеціальні водні процедури. Біля клініки цілодобово чергує карета швидкої. Рідні змінюють один одного, щоб Анастасія ні на хвилину не залишалася одна.

Нагадаємо, що кілька днів тому Заворотнюк виписали з лікарні Європейський медичний центр.

Джерело: Mash