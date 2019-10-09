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Зірка серіалів Анна Кошмал поділилася зухвалим знімком

Зірка серіалів Анна Кошмал поділилася в Instagram зухвалою фотографією.

Зірка серіалів Анна Кошмал поділилася зухвалим знімком

Актриса серіалів Анна Кошмал порадувала шанувальників новою фотографією в Instagram.

На знімку Анна у красивій зеленій сукні тримає у руках зброю. Такий кадр Анна Кошмал опублікувала не спроста. Справа у тому, що її сторінка набрала 400 тисяч підписантів.

– Мені дуже радісно, ​​що ви цікавитеся мною і стежите за моїми успіхами? Дякую вам за це. Я знаю, що буваю не надто активна і часто небагатослівна, так розкажіть мені, чому ви підписані на мене? – написала актриса.

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Серед причин шанувальники зазначили особисте знайомство, творчу діяльність і захоплення красою дівчини.

До речі, відома супермодель Хайді Клум поділилася пікантним фото, на якому ледь прикриває груди.

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