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Музика 2019: кращі хіти

Світ музики в 2019 году підбадьорілі молоді виконавці, зокрема Billie Eilish. Факти ICTV зібралі для вас ТОП найпопулярнішіх пісень в цьом году

музыка 2019

У 2019 році в світі музики відбулися несподівані відкриття. 16-річна Billie Eilish очолила всі музичні чарти, Rammstein випустили альбом через майже 10 років мовчання, а Lana Del Rey представила шостий реліз, який називають найкращим в її кар’єрі.

Також на місці не сиділи і Ariana Grande з Taylor Swift.

Музика у 2019 році порадувала меломанів і шанувальників певних виконавців.

Факти ICTV зібрали 10 найпопулярніших хітів 2019.

Billie Eilish – Bad Guy

Taylor Swift Lover

Ariana Grande – Don’t Call Me Angel (with Miley Cyrus & Lana Del Rey)

Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus

Post Malone – Circles

Rammstein – Deutschland

Lana Del Rey – Doin’ Time

Billie Eilish – Bellyache

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care

Zivert – Life

До речі, в серпні американський ню-метал-гурт Slipknot випустив перший за п’ять років альбом We Are Not Your Kind.

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