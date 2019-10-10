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Регіна Тодоренко осоромилася на шоу Comment Out (18+)

Тревел-блогер і телеведуча Регіна Тодоренко осоромилася у новому випуску шоу Comment Out.

Регіна Тодоренко осоромилася на шоу Comment Out (18+)

Регіна Тодоренко взяла участь у шоу Comment Out.

Вона разом з іншим героєм програми Іллею Прусікіним писали нехороші слова зіркам і виконували не дуже приємні завдання.

Читайте: Леді Гага оконфузилася перед папараці

Під час фінального конкурсу Регіна Тодоренко випадково показала всім свою білизну. Конфуз стався, коли зірка в сукні посміялася і закинула ногу на стіл.

До речі, дочка президента США Іванка Трамп прийшла на Генасамблею ООН, не одягнувши нижню білизну.

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