9 жовтня 2019 вийшла 1 серія 4 сезону серіалу Рівердейл. Про що нам розповідають в першому епізоді, дивіться в нашому матеріалі.

Перша серія 4 сезону отримала назву Глава 58: Пам’яті померлого ( Chapter Fifty-Eight: In Memoriam).

Все було досить спокійно, Рівердейл готується до Дня незалежності. Арчі, тимчасово забувши про проблеми, дізнається те, що дуже змінює його життя. Він вмовляє МедДога грати в їхній футбольній команді. Джагед отримує запрошення від школи Стоунвол на продовження навчання.

Жителі міста дізнаються, що Вероніка брала участь в арешті Хірама, їй довелося відновлювати свою зіпсовану репутацію. Кевін намагається повернути до себе довіру Бетті, він влаштовується в газету Блу & Голд. Новим директором старшої школи Рівердейла стає містер Хані.

Тизер 1 серії 4 сезону Рівердейл

Раніше Факти ICTV писали про зміст 4 сезону серіалу Рівердейл і дати виходу серій.