9 жовтня 2019 року відбулася прем’єра першої серії 4 сезону серіалу Рівердейл. Про що буде 4 сезон та дати виходу серій – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Рівердейл – серіал, заснований на сюжеті коміксів Арчі. Прем’єра 1-го сезону відбулася ще 2017 року. 9 жовтня вийшла перша серія 4 сезону серіалу.

У цьому сезоні персонажі Рівердейла переходять до випускного класу школи, але від цього турбот у Арчі і його друзів не меншає.

За словами шоуранера серіалу, герою Люка Перрі буде присвячений цілий епізод 4-го сезону. Творці збираються вшанувати пам’ять актора і покликали на зйомки як запрошену зірку одну з кращих його подруг – Шеннен Доерті.

У тизері ми бачимо колишніх закоханих Арчі і Вероніку, що обіймаються в ліжку (в кінці 3-го сезону їх розрив стосунків не був остаточним). Можливо, їх історію чекає продовження. Банді також загрожує величезна перспектива розлучитися після випуску зі школи: Всього за дев’ять місяців життя, як ми знаємо, закінчиться, – каже Вероніка під час спекотної ночі з Арчі, Бетті і Джагедом (Бакланом).

Але її слова можуть виявитися ще більш зловісними, ніж вона думає. Ми бачимо, що все місто шукає зниклого Джагеда (Баклана) (в фіналі 3-го сезону ми його не бачили), також хтось збиває з ніг Бетті.

Загальний опис серіалу Рівердейл

Історія серіалу розповідає про підлітка на ім’я Арчі Ендрюс, який живе в невеликому і тихому місті Рівердейл. Але містечко не зовсім просте.

Тизер 4 сезону серіалу Рівердейл

Розклад виходу серій 4 сезону Рівердейла:

1 серія В пам’ять – 09.10.2019

2 серія Швидкі зміни в старшій школі Рівердейл – 16.10.2019

3 серія Собачий полудень – 23.10.2019

4 серія Хеловін – 06.11.2019

5 серія Свідок обвинувачення – 13.11.2019

6 серія Спадковість – 27.11.2019

7 серія Снігова буря – 04.12.2019

8 серія – 11.12.2019

9 серія – 15.01.2020

10 серія – 22.01.2020

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Netflix випустить серіал по Відьмаку в кінці 2019 року.