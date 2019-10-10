Володимир Дантес, який останні п’ять років не виступав, як співак, представив сольний проект DANTES.

Артист презентував кліп на пісню Теперь тебе 30. Пісня є маніфестом покоління 30-річних.

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Трек створювався спільно зі співачкою та блогером Jerry Heil, яка стала популярною після хіта Охрана отмена.

– Про 30-річних є дуже мало пісень. Про них співають тільки Сектор Газа і Ласкавый май у треку про Свєтку Соколову. До того ж у багатьох людей, особливо у дівчат, є невиправданий стереотип, що в 30 життя закінчене. Не потрібно боятися цієї цифри. Просто відкинь свої упередження, веселися і користуйся своїм досвідом. Адже в 30 все тільки починається, – зазначив Володимир Дантес.