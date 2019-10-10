Співак, телеведучий і блогер Володимир Дантес представив сольний проект DANTES синглом Теперь тебе 30.
Володимир Дантес, який останні п’ять років не виступав, як співак, представив сольний проект DANTES.
Артист презентував кліп на пісню Теперь тебе 30. Пісня є маніфестом покоління 30-річних.
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Трек створювався спільно зі співачкою та блогером Jerry Heil, яка стала популярною після хіта Охрана отмена.
– Про 30-річних є дуже мало пісень. Про них співають тільки Сектор Газа і Ласкавый май у треку про Свєтку Соколову. До того ж у багатьох людей, особливо у дівчат, є невиправданий стереотип, що в 30 життя закінчене. Не потрібно боятися цієї цифри. Просто відкинь свої упередження, веселися і користуйся своїм досвідом. Адже в 30 все тільки починається, – зазначив Володимир Дантес.
Режисером кліпу став близький друг артиста Леонід Колосовський.
Раніше Факти ICTV писали, що гурт The Hardkiss презентував новий кліп на україномовну пісню Жива.