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Жигунов розкрив причину виписки Заворотнюк з лікарні

Актор Сергій Жигунов заявив, що виписка Анастасії Заворотнюк з Європейського медичного центру зовсім не означає поліпшення її стану.

Жигунов розкрив причину виписки Заворотнюк з лікарні

Те, що актрису Анастасію Заворотнюк перевели з Європейського медцентру у реабілітаційний зовсім не означає поліпшення її стану.

Про це заявив екс-коханий актриси Сергій Жигунов.

– Знайшлися, які дізналися і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина того, чому Анастасія залишила клініку, їй просто не дали нормально лікуватися, – говорить актор.

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Він зазначив, що лікарі і близькі зірки усіма можливими способами намагалися зберегти лікарську таємницю, але ЗМІ не давала їм спокою. Як відомо, в клініці актриса лежала під вигаданим ім’ям і в її амбулаторній карті стояла зовсім інша дата народження.

Також Жигунов вважає, що лікарі неправильно зробили, коли розповіли Заворотнюк правду про її страшний діагноз, адже це може зломити будь-яку людину, особливо жінку.

Нагадаємо, що 9 жовтня з’явилася інформація, що Анастасію Заворотнюк перевели у реабілітаційну клініку, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів.

Джерело: Teleprogramma

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