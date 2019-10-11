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El Camino: Netflix випустив фільм-продовження серіалу У всі тяжкі

Netflix випустив повнометражний фільм Вінса Гіллігана El Camino: У всі тяжкі.

El Camino: Netflix випустив фільм-продовження серіалу У всі тяжкі

Прем’єра кримінальної драми El Camino з Аароном Полом стартувала на Netflix 11 жовтня.

Головним сценаристом і режисером фільму став творець оригінального серіалу У всі тяжкі Вінс Гілліган.

Основний сюжет фільму присвячений подіям навколо персонажа другого плану – Джессі Пінкмана, який не знає, куди йому податися і ховається від поліції, у спробах втекти від минулого.

Читайте: Рецензія на фільм Джокер: плачу я, щоб не сміятись

До слова, нещодавно вийшла 1 серія 4 сезону серіалу Рівердейл.

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