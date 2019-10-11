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Рятують Землю від космічних овець – новий кліп гурту Mozgi

Український гурт Mozgi презентував новий кліп на пісню Space Sheeps.

Рятують Землю від космічних овець – новий кліп гурту Mozgi

У новому кліпі на пісню Space sheeps гурт Mozgi своєю музикую рятує людство від космічних овець, які готуються завоювати планету.

Читайте: Теперь тебе 30: Дантес вперше за п’ять років презентував новий кліп

Режисером відео став Олексій Махуренко.

Новий сингл гурту присвячений Всесвітньому тижню космосу.

Раніше Факти ICTV писали, що гурт The Hardkiss презентував новий кліп на україномовну пісню Жива.

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