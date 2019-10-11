Український гурт Mozgi презентував новий кліп на пісню Space Sheeps.
У новому кліпі на пісню Space sheeps гурт Mozgi своєю музикую рятує людство від космічних овець, які готуються завоювати планету.
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Режисером відео став Олексій Махуренко.
Новий сингл гурту присвячений Всесвітньому тижню космосу.
Раніше Факти ICTV писали, що гурт The Hardkiss презентував новий кліп на україномовну пісню Жива.
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