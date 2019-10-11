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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Це Бомба! Агонь змішали всі серіали в один і змусили Горбачову співати

Третім учасником гурту Агонь стала відома актриса Ірина Горбачова. Прем’єра нового відео фітчерінгу гурту вже доступна на YouTube.

Це Бомба! Агонь змішали всі серіали в один і змусили Горбачову співати

Бомба – це стихійний проект, котрий поєднує в собі танці, гумор, пост-іронію і абсурд. Це наочний приклад необережних відносин Ірини Горбачової з гуртом Агонь, після яких єдиним виходом із ситуації, що склалася, є вихід на сцену як сольна виконавиця.

Для Горбачової це вже друга серія за півроку в ролі лід-героїні кліпів Агонь і дебютний вихід як сольної співачки.

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– Зйомки нового кліпу стали для нас справжнім викликом. Це воістину стихійний проект. У нас був цікавий танцювальний трек, який дуже сподобався Ірі, і вона проявила бажання заспівати з нами. Коли ми почули запис, ми зрозуміли, що такий шанс упускати не можна. І буквально за 3 дні організували весь знімальний процес!

Всього 3 дні пішло на опрацювання сценарію, пошук локації і підбір костюмів. Це був справжній челлендж. Часом саме в стані зовнішнього опору і народжуються найвидовищніші твори! – коментує нове відео гурт.

До речі, Володимир Дантес представив сингл Теперь тебе 30 після п’ятирічної перерви.

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