У день 25-річчя свого створення гурт Океан Ельзи поділився з шанувальниками рідкісними знімками з минулого.
Український гурт Океан Ельзи відзначає 25-річчя з дня свого створення.
Датою народження колективу прийнято вважати 12 жовтня 1994 року.
За ці роки гурт Океан Ельзи пережив чотири зміни складу і записав дев’ять альбомів, плюс один акустичний.
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У поточний склад колективу входять: Денис Глінін – ударні; Денис Дудко – бас-гітара; Мілош Єліч – клавішні; Володимир Опсеніца – гітара. Беззмінним лідером і вокалістом є Святослав Вакарчук.
Нагадаємо, Океан Ельзи презентував кліп на саундтрек до українського фільму Захар Беркут.
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