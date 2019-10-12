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25 років гурту: Океан Ельзи показав раритетні знімки

У день 25-річчя свого створення гурт Океан Ельзи поділився з шанувальниками рідкісними знімками з минулого.

25 років гурту: Океан Ельзи показав раритетні знімки

Український гурт Океан Ельзи відзначає 25-річчя з дня свого створення.

Датою народження колективу прийнято вважати 12 жовтня 1994 року.

За ці роки гурт Океан Ельзи пережив чотири зміни складу і записав дев’ять альбомів, плюс один акустичний.

25 років гурту: Океан Ельзи показав раритетні знімки / 9 фотографий

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У поточний склад колективу входять: Денис Глінін – ударні; Денис Дудко – бас-гітара; Мілош Єліч – клавішні; Володимир Опсеніца – гітара. Беззмінним лідером і вокалістом є Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, Океан Ельзи презентував кліп на саундтрек до українського фільму Захар Беркут.

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