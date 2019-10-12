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Грибів немає, а сміття є! Настя Каменських і Потап влаштували прибирання в лісі

Популярні українські артисти та подружня пара Настя Каменських і Потап, замість збирання грибів, влаштували в лісі прибирання.

Грибів немає, а сміття є! Настя Каменських і Потап влаштували прибирання в лісі

Українська співачка Настя Каменських і продюсер Потап вирушили під Київ з компанією збирати гриби.

Читайте: Багато кохання та сонця: Каменських оголилася на відпочинку з Потапом

Однак похід перетворився в екологічну акцію з прибирання сміття в лісі.

– Значить так, грибів під Києвом зараз немає, але можна назбирати пристойний кошик сміття, пластикових пляшок і допомогти природі. Всім гарних вихідних, – зазначила Каменських.

Раніше Потап розповів про спільне життя зі своєю дружиною співачкою Настею Каменських.

Фото: kamenskux

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