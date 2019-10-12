Солістка популярного гурту KAZKA Олександра Заріцька опублікувала відверті фото та запустила бодіпозитивний флешмоб.

Олександра Заріцька, яка співає у гурті KAZKA, опублікувала відверті фото у купальнику та закликала прихильників покохати своє тіло.

– Ви любите свою фігуру? Чи вважаєте ви себе сексуальною? Я довго ненавиділа те, що бачила у дзеркалі. Ненавиділа аж доти, поки не зрозуміла – іншою я ніколи не стану. Тож в мене є вибір – сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах від страху переважити денну норму або зрозуміти, що я така, як я є, і намагатися вдосконалити свої форми. Я за щасливе життя, за спорт і солодощі, – заявила Олександра.

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Вона додала, що на цих фото відчуває себе звабливою, красивою, відвертою та сміливою.

– Я хочу, щоб ви мене підтримали та опублікували фото, на якому ви собі дійсно подобаєтесь з хештегом #МоєТілоМояKAZKA. Я хочу, щоб кожен з вас навчився любити себе просто так, – зазначила співачка.











Моє тіло – моя казка! Солістка гурту KAZKA запустила бодіпозитивний флешмоб / 3 фотографии

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Фото: kazka.band