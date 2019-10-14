У віці 25 років померла відома співачка Соллі з Південної Кореї.
Південнокорейська співачка, актриса і модель під псевдонімом Соллі (справжнє ім’я Чхве Чжин Рі) померла у віці 25 років.
Мертвою зірку виявив менеджер в її будинку. Він прийшов туди, оскільки Соллі тривалий час не відповідала на його дзвінки.
Причиною смерті співачки називають самогубство, проте її передсмертну записку не знайшли.
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Вважається, що Соллі була в депресії через цькування у соцмережах, якому вона піддавалася за свій імідж і вільну поведінку.
До слова, у віці 80 років помер барабанщик Джинджер Бейкер, який є співзасновником групи Cream.
Фото: SMTOWN (Скріншот)
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