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Померла відома південнокорейська співачка Соллі

У віці 25 років померла відома співачка Соллі з Південної Кореї.

Соллі

Південнокорейська співачка, актриса і модель під псевдонімом Соллі (справжнє ім’я Чхве Чжин Рі) померла у віці 25 років.

Мертвою зірку виявив менеджер в її будинку. Він прийшов туди, оскільки Соллі тривалий час не відповідала на його дзвінки.

Причиною смерті співачки називають самогубство, проте її передсмертну записку не знайшли.

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Вважається, що Соллі була в депресії через цькування у соцмережах, якому вона піддавалася за свій імідж і вільну поведінку.

До слова, у віці 80 років помер барабанщик Джинджер Бейкер, який є співзасновником групи Cream.

Фото: SMTOWN (Скріншот)

Джерело: ВВС

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