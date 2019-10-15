Зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон зареєструвалася в Instagram і опублікувала перше фото у своєму акаунті.

Актриса серіалу Друзі Дженніфер Еністон створила аккаунт в Instagram. Всього за кілька хвилин на неї підписалося 130 тисяч шанувальників. Через дві години після публікації першого поста кількість зросла до 190 тис фоловерів.

Багато друзів привітали її. Наприклад, Різ Уізерспун написала у коментарях:

– YASSSS!!! Welcome to Insta Jen !!!.

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Актриса вже встигла поділитися першим фото в обліковому записі. На ньому зображені головні актори серіалу Друзі – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Окт 2019 в 6:03 PDT

До речі, з нагоди 25-річчя серіалу Друзі Google випустив пасхалки, присвячені персонажам ситкоми.