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Еністон завела сторінку в Instagram і поділилася першим знімком

Зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон зареєструвалася в Instagram і опублікувала перше фото у своєму акаунті.

Еністон завела сторінку в Instagram і поділилася першим знімком

Актриса серіалу Друзі Дженніфер Еністон створила аккаунт в Instagram. Всього за кілька хвилин на неї підписалося 130 тисяч шанувальників. Через дві години після публікації першого поста кількість зросла до 190 тис фоловерів.

Багато друзів привітали її. Наприклад, Різ Уізерспун написала у коментарях:

– YASSSS!!! Welcome to Insta Jen !!!.

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Актриса вже встигла поділитися першим фото в обліковому записі. На ньому зображені головні актори серіалу Друзі – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

До речі, з нагоди 25-річчя серіалу Друзі Google випустив пасхалки, присвячені персонажам ситкоми.

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