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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Хто стане Жінкою-кішкою в новому фільмі про Бетмена

У новій екранізації Бетмена Жінку-кішку зіграє американська актриса Зої Кравіц.

Зои Кравиц

Нова екранізація Бетмена вийде на екрани у 2021 році. Супергероя зіграє Роберт Паттінсон (Сутінки), а роль Жінки-кішки дісталася актрисі Зої Кравіц.

За можливість зіграти Жінку-кішку вона боролася з Аною де Армас, Ейсой Гонсалес та Еллою Балинською.

Читайте: Рецензія на фільм Джокер: плачу я, щоб не сміятись

Режисером стрічки стане Метт Рівз, які планує зняти темну історію Бетмена.

Зої Кравіц – актриса, зірка серіалу Велика маленька брехня та дочка популярного музиканта Ленні Кравіца.

Раніше Факти ICTV писали, що кінострічка Джокер з Хоакіном Феніксом у головній ролі встановила рекорд жовтня за касовими зборами у перший тиждень прокату в США.

Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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