У новій екранізації Бетмена Жінку-кішку зіграє американська актриса Зої Кравіц.
Нова екранізація Бетмена вийде на екрани у 2021 році. Супергероя зіграє Роберт Паттінсон (Сутінки), а роль Жінки-кішки дісталася актрисі Зої Кравіц.
За можливість зіграти Жінку-кішку вона боролася з Аною де Армас, Ейсой Гонсалес та Еллою Балинською.
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Режисером стрічки стане Метт Рівз, які планує зняти темну історію Бетмена.
Зої Кравіц – актриса, зірка серіалу Велика маленька брехня та дочка популярного музиканта Ленні Кравіца.
Раніше Факти ICTV писали, що кінострічка Джокер з Хоакіном Феніксом у головній ролі встановила рекорд жовтня за касовими зборами у перший тиждень прокату в США.
Джерело: Variety
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