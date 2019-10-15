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Ніколи не була у комі! Родичі Заворотнюк вперше прокоментували її хворобу

Рідні актриси Анастасії Заворотнюк вперше прокоментували чутки про її хворобу.

анастасія заворотнюк

Рідні Анастасії Заворотнюк вперше розповіли про її стан. Вони запевнили, що Заворотнюк дійсно продовжує проходити курс лікування, але ніколи не перебувала у комі.

– Інформація для всіх небайдужих: Анастасія дійсно зараз проходить курс лікування. При цьому вона не перебувала у комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, як і не впадала у стан “сопора”, втрати пам’яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м’язів. Все це вигадки, – повідомили рідні.

Вони подякували за підтримку і закликали до розуміння небажання виносити подробиці хвороби на загальний огляд.

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– І нехай Бог простить усіх тих, хто спекулює на цій темі, хто робить боляче гучними заголовками своїх статей, вигаданими “подробицями” і безпідставними прогнозами, хто дозволяє собі всілякі провокації, звинувачення у піарі та засудження родичів, – заявили близькі Заворотнюк

До речі, раніше актор Сергій Жигунов розкрив причину виписки Заворотнюк з лікарні.

Джерело: НТВ

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