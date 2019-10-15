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Олег Скрипка виступить на Interpipe TechFest з гуртом музикантів-роботів

Хедлайнерами головного інженерного шоу країни Interpipe TechFest у Дніпрі стануть Олег Скрипка та берлінський рок-гурт роботів Compressorhead.

Олег Скрипка

У Дніпрі на фестивалі Interpipe TechFest хіти Олега Скрипки прозвучать у виконанні єдиного у світі гурту музикантів-роботів Compressorhead.

Сам лідер гурту Воплі Відоплясова за освітою радіоінженер, закінчив КПІ, і в минулому навіть розробляв космічну техніку на НВО Квант у Києві.

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Compressorhead – єдиний у світі берлінський рок-гурт роботів, що грає у стилі heavy metal. Визнання отримав завдяки виконанню пісень AC/DC, Motorhead та Black Sabbath.

Усі виконавці гурту – чотирирукий барабанщик Stickboy, гітарист з 77 пальцями Fingers та інші – грають на справжніх музичних інструментах.

Головне інженерне шоу країни Interpipe TechFest відбудеться 19-20 жовтня у Дніпрі.

Джерело: Interpipe TechFest

Фото: Олег Скрипка

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