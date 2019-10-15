Відомий український співак Олег Винник розповів, як назве дитину, якщо у нього народиться дочка.

Під час концертного туру Україною Олег Винник розповів, як хоче назвати доньку.

– Якщо Бог подарує мені дівчинку, назву її Жанною, – зізнався музикант.

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До слова, про особисте життя артиста нічого достеменно не відомо. Проте ЗМІ часто пишуть, що дружиною музиканта є його бек-вокалістка Таїсія Сватко.

Раніше Олег Винник вибачився за слова про окупацію Криму без жодної жертви.

Фото: olegg.vynnyk