Відомий український співак Олег Винник розповів, як назве дитину, якщо у нього народиться дочка.
Під час концертного туру Україною Олег Винник розповів, як хоче назвати доньку.
– Якщо Бог подарує мені дівчинку, назву її Жанною, – зізнався музикант.
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До слова, про особисте життя артиста нічого достеменно не відомо. Проте ЗМІ часто пишуть, що дружиною музиканта є його бек-вокалістка Таїсія Сватко.
Раніше Олег Винник вибачився за слова про окупацію Криму без жодної жертви.
Фото: olegg.vynnyk
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