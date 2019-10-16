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5 млн підписників за 12 годин! Дженніфер Еністон “зламала” Instagram

На акаунт в Instagram Дженніфер Еністон за добу підписалися 8,5 млн осіб.

Дженнифер Энистон

Американська актриса Дженніфер Еністон створила акаунт в Instagram і за добу отримала 8,5 млн підписників.

Акаунт був створений 15 жовтня і за 12 годин на нього підписалися майже 5 млн осіб.

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Через технічні труднощі люди деякий час не могли підписатися на сторінку.

– Вибачте, здається, я його зламала, – написала Еністон.

До слова, повідомлення актриси оцінили в 8 млн лайків.

Нагадаємо, першою фотографією Еністон в Instagram став знімок з акторами з серіалу Друзі – Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом і Девідом Швіммером.

Фото: Dreamstime

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