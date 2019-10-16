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Ленні Кравіц виступить у Києві – дата

13 червня 2020 року в Києві виступить найвеличніший рок-музикант сучасності Ленні Кравіц.

ленни кравиц

Ленні Кравіц дасть концерт у Києві 13 червня 2020 року в Палаці спорту.

Музикант приїде до столиці України зі своїм одинадцятим альбомом Raise Vibration в рамках світового турне Here to love.

У новому релізі мультиінструменталіст знову об’єднав рок-н-рол, фанк, блюз і соул.

Читайте: Олег Скрипка виступить на Interpipe TechFest з гуртом музикантів-роботів

Сет-лист шоу Here to love – це і перевірені хіти, такі як Fly away, American Women, Let Love Rule та інші.

До слова, Кравіц вже приїжджав до Києва у 2007 році.

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