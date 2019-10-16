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Названо найкрасивішу жінку на планеті

Американська модель Белла Хадід стала найкрасивішою жінкою на планеті.

белла хадід

Титул найкрасивішої жінки на планеті Белла Хадід отримала тому, що її обличчя максимально наближене до золотого перетину, яке вважалося еталоном краси ще у Стародавній Греції.

Визначив це пластичний хірург Джуліан Де Сільва за допомогою спеціальної програми. Він розрахував пропорції декількох знаменитостей за спеціальною формулою.

Джуліан Де Сільва виміряв розташування губ, носа, підборіддя, лоба і щелепи. В результаті Белла Хадід виявилася найбільш близькою до ідеалу на 94,35%.

Названо найкрасивішу жінку на планеті / 3 фотографии

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Друге місце у списку найкрасивіших посіла співачка Бейонсе, третє – акторка Ембер Герд, а четверте – співачка Аріана Гранде.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чому не існує стандарту краси.

Фото: bellahadid

Джерело: The Sun

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