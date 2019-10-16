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Факти / Шоу-бізнес / Музика

В Україні стартував нацвідбір на Євробачення 2020 за новими правилами

В Україні стартував національний відбір виконавців на Євробачення 2020.

Євробачення

Прийом анкет на відбір на Євробачення 2020 розпочинається сьогодні, 16 жовтня.

Цього року відбір проходитиме за оновленими правилами.

Відтепер учасником відбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Решта правил залишилися без змін. Відбір складатиметься з трьох етапів:

  • всеукраїнський онлайн-збір анкет, який триватиме до 25 грудня;
  • телевізійні півфінали 8 та 15 лютого та фінал 22 лютого;
  • учасником конкурсу можуть бути як самостійні виконавці, так і колективи в складі не більше, ніж шість осіб;
  • конкурсна пісня повинна бути оригінальною, тривалістю не більше, ніж три хвилини, а її текст не може містити закликів політичного, комерційного чи військового характеру;
  • до участі не допускаються пісні, які повністю або фрагментами публічно виконувалися до 1 вересня 2019 року;
  • виключні майнові права на пісню мають належати учаснику.

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Музичним продюсером національного відбору залишається Руслан Квінта, а креативною продюсеркою – Наталя Франчук.

Незмінним ведучим відбору на Євробачення 2020 в Україні залишається Сергій Притула.

Нагадаємо, Євробачення 2020 відбудеться у нідерландському місті Роттердам.

Джерело: СТБ

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