Модель Анастасія Решетова народила сина. Батьком дитини став Тіматі.

Відомий російський репер Тіматі удруге став батьком. 16 жовтня модель Анастасія Решетова народила йому сина.

Співак поділився цією новиною на особистій сторінці у соціальній мережі Instgram.

На фото репер тримає новонародженого сина на руках, ніжно цілує і показує маленькі ніжки дитини.

– Юнусов Ратмір Тимурович /16.10.19 м. Москва, – підписав фото Тіматі.

View this post on Instagram A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Oct 16, 2019 at 8:40am PDT

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Раніше ми писали, що російський репер Тіматі видалив кліп на пісню Москва, який поставив рекорд за кількістю дизлайків.