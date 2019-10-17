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Анастасія Решетова та Тіматі стали батьками

Модель Анастасія Решетова народила сина. Батьком дитини став Тіматі.

Анастасія Решетова та Тіматі стали батьками

Відомий російський репер Тіматі удруге став батьком. 16 жовтня модель Анастасія Решетова народила йому сина.

Співак поділився цією новиною на особистій сторінці у соціальній мережі Instgram.

На фото репер тримає новонародженого сина на руках, ніжно цілує і показує маленькі ніжки дитини.

– Юнусов Ратмір Тимурович /16.10.19 м. Москва, – підписав фото Тіматі.

 

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Читайте: Mercedes Тіматі загорівся і вибухнув після ДТП у Москві

Раніше ми писали, що російський репер Тіматі видалив кліп на пісню Москва, який поставив рекорд за кількістю дизлайків.

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